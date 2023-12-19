Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО

Зеленский в ходе пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО

Владимир Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО. При этом вступление в альянс «по частям» даже не рассматривается, подчеркнул политик по время пресс-конференции, трансляция мероприятия идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия — "маячня" (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров», — посетовал Зеленский.

Ранее телеканал CNN заявил, что Украина теряет внимание западных стран. Отмечалось, что Европейский союз сможет договориться о продолжении поддержки Киева. В то же время украинские и западные чиновники считают, что на фоне этих трудностей воплощается их худший страх — от Украины устают.

Помимо этого, генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО надеялись на больший прогресс наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

