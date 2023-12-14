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16:48, 14 декабря 2023Мир

В НАТО заявили о потере внимания к Украине

CNN: в НАТО заявили, что Украина перестает быть в центре внимания Запада
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина теряет внимание западных стран, заявил высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Европейский союз сможет договориться о продолжении поддержки Киева. В то же время украинские и западные чиновники считают, что на фоне этих трудностей воплощается их худший страх — от Украины устают.

При этом высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, назвал это частью долгосрочной тенденции к ухудшению ситуации, поскольку Украина перестает быть в центре внимания Запада.

Ранее экс-главнокомандующий и отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) Джеймс Ставридис рассказал, почему США разочаровались во Владимире Зеленском. По его словам, это случилось из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Виктория Кондратьева
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