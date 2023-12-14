В НАТО заявили о недостаточном прогрессе контрнаступления ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе надеялись на больший прогресс наступления ВСУ

В НАТО надеялись на больший прогресс наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). О недостаточном продвижении украинских войск рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоевано больше территории украинцами в ходе лета и в ходе контрнаступления», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход спецоперации. По его словам, анонсированное масштабное контрнаступление ВСУ не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта.