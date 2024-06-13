Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о праве Украины бить по России из F-16

Генсек НАТО не ответил, разрешено ли Украине бить по России с помощью F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, разрешено ли Украине бить по территории России с помощью западных истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать», — ответил генсек альянса.

Столтенберг также поприветствовал снижение странами НАТО ограничений на удары по российской территории поставленным оружием. При этом Генсек блока добавил, что действия альянса не означают его прямого участия в боевых действиях.

Ранее Столтенберг не стал подтверждать, что подготовка украинских пилотов к использованию F-16 завершится к концу лета этого года.