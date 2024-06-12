На Западе раскрыли план Украины по использованию авиабаз в Румынии для F-16

Аналитик Меркурис: Киев намерен использовать базы в Румынии для операций F-16

Украина намерена использовать авиабазы в Румынии для операций истребителей F-16. План Киева раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Я думаю, что они не хотят, чтобы в Румынии нервничали, поэтому заявляют всем, что будут переправлять самолеты оттуда на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой», — заявил эксперт.

Он предупредил, что авиабазы и сами истребители F-16, которые будут там находиться, будут уничтожены, если украинская сторона решит спрятать самолеты в соседней стране.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что королевство планирует передать истребители F-16 Украине этим летом. По ее словам, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала проходит в соответствии с планом, согласованным сторонами.