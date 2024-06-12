В Нидерландах назвали сроки поставок F-16 Украине

Оллонгрен: Нидерланды планируют летом передать истребители F-16 Украине

Нидерланды планируют передать истребители F-16 Украине этим летом, рассказала министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит «Украинская правда».

«Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану», — рассказала министр, добавив, что сначала Украина получит самолеты от Дании.

По ее словам, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала проходит в соответствии с планом, согласованными сторонами. В тоже время Оллонгрен признала, что F-16 не изменят ход конфликта.

«На войне не бывает так, что одно оружие меняет ход войны. Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу», — подчеркнула министр.

Ранее издание Politico сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 F-16.