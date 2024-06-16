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15:13, 16 июня 2024Путешествия

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов

Рейс Corendon Airlines из Казани в Анталью задержали почти на 16 часов

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Отмечается, что вылет отложили с 12:40 воскресенья, 16 июня, до 04:15 понедельника, 17 июня. Такая длительная задержка связана с поздней прибытием воздушного судна.

«В Татарстане транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, вылетающего в Турцию», — отметили представители ведомства. В общей сложности на рейс зарегистрированы 154 пассажира.

Ранее летевший в Сочи самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим в популярный курортный город из Новосибирска Airbus 320 14 июня. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту и подал сигнал срочности в небе.

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      Фариза Бацазова
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