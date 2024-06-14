Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший в Сочи самолет резко сменил курс из-за больного пассажира на борту

Летевший в Сочи самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся в популярный курортный город из Новосибирска Airbus 320 в пятницу, 14 июня. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту и подал сигнал срочности в небе.

По данным источника, из-за случившегося командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром. В результате самолет приземлился в аэропорту Челябинска. К пострадавшему по прилете прибыла бригада скорой помощи. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее пилоты применили огнетушитель в салоне самолета. Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Саратова в Сочи Boeing 737 в среду, 12 июня. В этот момент на борту лайнера находились 173 пассажира.

