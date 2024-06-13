Пилоты применили огнетушитель в салоне самолета с россиянами на борту

Пилоты летевшего из Саратова в Сочи самолета применили огнетушитель на борту

Пилоты российской авиакомпании применили огнетушитель в салоне самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Саратова в Сочи Boeing 737 в среду, 12 июня. В этот момент на борту лайнера находились 173 пассажира.

«После буксировки и запуска двигателей в кабине пилотов сработала индикация перегрева первой силовой установки, — говорится в сообщении. — Командир воздушного судна принял решение отключить движок и применить первую очередь пожаротушения».

Отмечается, что экипаж запросил буксировку самолета обратно на место стоянки. После этого пассажиров высадили из лайнера и доставили в здание авиагавани. В Сочи россияне вылетели с четырехчасовой задержкой уже на другом самолете.

Позже представители перевозчика объяснили, что после запуска двигателей в кабине пилотов сработала ложная индикация, свидетельствующая о перегреве первой силовой установки. «Экипаж выполнил все необходимые процедуры и выключил двигатель, — пишет источник. — После выполнения технических работ самолет допущен к коммерческой эксплуатации».

Ранее пилоты самолета с россиянами на борту заметили странный объект в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Санкт-Петербург Sukhoi Superjet 100. Экипаж доложил о наблюдении похожего на дрон предмета на высоте 1,2 тысячи метров.