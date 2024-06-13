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16:15, 13 июня 2024Путешествия

Пилоты летевшего над Россией самолета заметили странный предмет в небе

Пилоты летевшего в Петербург самолета заметили похожий на дрон предмет в небе

Фото: Jack Cohen / Unsplash

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили странный объект в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург Sukhoi Superjet 100 в четверг, 13 июня. Экипаж доложил о наблюдении похожего на дрон серого цвета предмета на высоте 1,2 тысячи метров. Аппарат был со стеклянными и металлическими элементами и двигался примерно на 60 метров ниже высоты полета во встречном направлении.

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Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Отмечается, что посадка лайнера в Северной столице прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее пилоты следовавшего из Новосибирска в Москву Boeing 737 заметили неопознанный предмет в небе. Командир воздушного судна доложил о наблюдении воздушного шара красного цвета в виде лошади на высоте 518 метров.

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      Фариза Бацазова
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