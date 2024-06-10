Пилоты самолета с россиянами на борту заметили необычный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили красный шар в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании «Якутия» заметили необычный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Москву Boeing 737 в понедельник, 10 июня. По данным источника, командир воздушного судна доложил о наблюдении воздушного шара красного цвета в виде лошади на высоте 518 метров.

Отмечается, что это не помешало выполнению рейса. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Ранее в летевший в Армению самолет российской авиакомпании ударила молния. Инцидент случился с направлявшимся из Самары в Ереван Airbus A319 в воскресенье, 9 июня. Предположительно, лайнер получил разряд атмосферного электричества после взлета.

