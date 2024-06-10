Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:41, 10 июня 2024Путешествия

В направлявшийся в Армению самолет с россиянами на борту ударила молния

В летевший из Самары в Ереван пассажирский самолет ударила молния

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В летевший в Армению самолет российской авиакомпании ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Самары в Ереван Airbus A319 в воскресенье, 9 июня. Предположительно, лайнер получил разряд атмосферного электричества после взлета.

Несмотря на произошедшее, все системы воздушного судна работали в штатном режиме. Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

      В Госдуме призвали отправить в отставку министра из российского региона

      «Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

      Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше