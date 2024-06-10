В направлявшийся в Армению самолет с россиянами на борту ударила молния

В летевший из Самары в Ереван пассажирский самолет ударила молния

В летевший в Армению самолет российской авиакомпании ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Самары в Ереван Airbus A319 в воскресенье, 9 июня. Предположительно, лайнер получил разряд атмосферного электричества после взлета.

Несмотря на произошедшее, все системы воздушного судна работали в штатном режиме. Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.

