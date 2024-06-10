Пьяный пассажир открыл дверь летевшего в Москву самолета

Mash: пьяный россиянин открыл дверь летевшего из Сургута в Москву самолета

Пассажир в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали пьяного нарушителя и доставили его в отдел. Они установили личность дебошира, им оказался вахтовик из Краснодарского края Николай З.

В разговоре с правоохранителями россиянин признался, что незадолго до приземления выпил несколько литров пива и крепко уснул. «Когда проснулся, не сразу понял, что происходит, дернул ручку и дверь открылась», — говорится в сообщении.

Ранее самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Киров Boeing 737-800.