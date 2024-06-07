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13:05, 7 июня 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Сочи самолет подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Киров Boeing 737-800 в четверг, 6 июня. По данным источника, в какой-то момент один из пассажиров рейса почувствовал недомогание.

О случившемся сразу же доложили командиру воздушного судна, который решил следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно, больному по прибытии потребовалась реанимация, о его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее российских пилотов попытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Инцидент произошел на борту летевшего из Владикавказа в Москву самолета в ночь на 2 июня.

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      Фариза Бацазова
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