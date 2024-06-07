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10:04, 7 июня 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета попытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась на борту летевшего из Владикавказа в Москву самолета в ночь на 2 июня. При выполнении полета по маршруту на высоте почти 2,5 тысячи метров пилоты доложили об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судно решил следовать в аэропорт назначения. В результате самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в столичной авиагавани Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов. В пятницу, 7 июня, около 20 самолетов не смогли приземлиться в российском городе из-за неблагоприятных погодных условий.

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      Фариза Бацазова
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