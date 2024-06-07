В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

Из-за сильного тумана 20 самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске

В аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов, около 20 самолетов не смогли приземлиться в российском городе из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет ТАСС.

Так, в частности, задерживается прибытие рейсов из Москвы, Волгограда, Красноярска, Барнаула, Кызыла, Норильска, Самары, Сургута, Томска, Омска, Нижневартовска, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Шанхая.

В пресс-службе авиагавани агентству заявили, что задержка связана с метеоусловиями, а именно с сильным туманом и ветром. Отмечается, что некоторые рейсы перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее власти Филиппин захотели наладить прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга на острове Себу. О желании запустить рейсы из двух российских городов заявила губернатор одноименной провинции Гвендолин Гарсия.