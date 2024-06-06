Курортная страна Азии захотела наладить прямые рейсы из двух городов России

Филиппины захотели наладить прямое авиасообщение из Петербурга и Москвы

Власти Филиппин захотели наладить прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга на острове Себу. О желании запустить рейсы из двух российских городов заявила губернатор одноименной провинции Гвендолин Гарсия, пишет ТАСС.

По ее словам, залогом развития отношений между популярной курортной страной Азии и Россией являются крепкие связи на муниципальном уровне. Гарсия призвала налаживать их реальными делами, а не верить антироссийской пропаганде и «разжигателям страхов».

«Россия — это потенциальный партнер во многих областях: бизнес, туризм, медицина, образование и других», — добавила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Европой в ближайшее время не предвидится. При этом высокопоставленный дипломат отметил, что Будапешт хотел бы восставить прямые авиарейсы в Россию, однако для этого нужно общеевропейское решение.

