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15:42, 6 июня 2024Путешествия

Венгрия оценила возможность возобновления прямых рейсов между Россией и Европой

МИД Венгрии: Будапешт хотел бы восстановить прямые авиарейсы в Россию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Европой в ближайшее время не предвидится. Возможность запуска рейсов в беседе с «Коммерсантом» оценил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

При этом высокопоставленный дипломат отметил, что Будапешт хотел бы восставить прямые авиарейсы в Россию, однако для этого нужно общеевропейское решение, а его пока нет.

«К сожалению, на данный момент европейские нормы не позволяют этого», — заявил он, добавив, что речи об отмене антироссийских санкций на Западе не идет.

Ранее сообщалось, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Об этом уведомил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

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      Фариза Бацазова
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