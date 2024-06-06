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15:24, 6 июня 2024Путешествия

Стало известно о перспективе открытия аэропортов на юге России

Глава Росавиации Ядров: открытие аэропортов на юге России пока не ожидается

Фото: Виталий Катышкин / РИА Новости

Возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. О перспективах открытия авиагаваней заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает «Интерфакс».

«Эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим (работы аэропортов), — добавил он. — Мы находимся в постоянном диалоге и контакте».

При этом стало известно, что у первых рейсов в Элисту наблюдается почти стопроцентная загрузка.

В конце мая аэропорт Элисты, который был закрыт с начала СВО, принял первый гражданский рейс. Самолет авиакомпании Red Wings прибыл в столицу Калмыкии из московского аэропорта Жуковский после двух лет вынужденного перерыва.

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      Фариза Бацазова
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