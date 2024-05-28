Закрытый с начала СВО аэропорт принял первый рейс

Аэропорт Элисты принял первый рейс Red Wings из Москвы

Аэропорт Элисты, который был закрыт с начала спецоперации (СВО) на Украине, принял первый гражданский рейс. Об этом сообщило РИА Новости.

Самолет авиакомпании Red Wings прибыл в столицу Калмыкии из московского аэропорта Жуковский после двух лет вынужденного перерыва. Борт вылетел около 7:15 28 мая и благополучно приземлился через три часа.

Уточняется, что в Элисте воздушное судно торжественно встретили водяной аркой.

Аэропорт Элисты первым в России возобновил работу после временного закрытия из-за СВО с 3 мая. Продажу билетов в этот город открыли две авиакомпании. Red Wings будет перевозить пассажиров из Жуковского, а «Аэрофлот» запустит рейсы из Шереметьево.