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09:28, 14 мая 2024Путешествия

Две авиакомпании открыли продажу билетов в город на юге России

Росавиация: «Аэрофлот» и Red Wings открыли продажу авиабилетов в Элисту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские авиакомпании открыли продажу авиабилетов в аэропорт Элисты, который не работал с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В город на юге России начнут летать два перевозчика. С 28 мая запланированы рейсы Red Wings, компания будет перевозить пассажиров из столичного аэропорта Жуковский в Элисту по вторникам и пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Шереметьево с 16 июня. Нацперевозчик будет летать в Калмыкию трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Ожидается, что на маршруте будут работать лайнеры Airbus A320.

Аэропорт Элисты первым в России возобновил работу после временного закрытия из-за СВО на Украине с 3 мая. В Росавиации заявляли, что гавань могут включить в программу субсидирования полетов.

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      Мария Борисова
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