В Росавиации прокомментировали открытие аэропорта на юге России

Росавиация обсуждает включение аэропорта Элисты в программу субсидирования

Авиакомпании обсуждают сроки возобновления полетов в аэропорт Элисты, который не работал с начала СВО. Так, открытие гавани на юге России прокомментировали ТАСС в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что полетные программы на лето 2024 года уже составлены. Теперь Росавиация и перевозчики прорабатывают возобновление регулярных рейсов в Калмыкию.

Отмечается, что власти также рассмотрят возможность включить авиагавань Элисты в программу субсидирования полетов.

Аэропорт Элисты возобновил работу 3 мая, однако расписания рейсов пока нет. Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.