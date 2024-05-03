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13:42, 3 мая 2024Путешествия

В Росавиации прокомментировали открытие аэропорта на юге России

Росавиация обсуждает включение аэропорта Элисты в программу субсидирования
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Авиакомпании обсуждают сроки возобновления полетов в аэропорт Элисты, который не работал с начала СВО. Так, открытие гавани на юге России прокомментировали ТАСС в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что полетные программы на лето 2024 года уже составлены. Теперь Росавиация и перевозчики прорабатывают возобновление регулярных рейсов в Калмыкию.

Отмечается, что власти также рассмотрят возможность включить авиагавань Элисты в программу субсидирования полетов.

Аэропорт Элисты возобновил работу 3 мая, однако расписания рейсов пока нет. Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

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      Мария Борисова
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