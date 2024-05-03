Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Элисты: авиагавань возобновила работу 3 мая

Аэропорт Элисты, закрытый после начала спецоперации (СВО) на Украине, возобновил работу 3 мая, однако о расписании рейсов пока ничего не известно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в администрации авиагавани.

«Аэропорт открылся 3 мая, но информация о рейсах будет чуть позже, в ближайшие дни», — отметила собеседник агентства.

Аэропорты юга России остаются закрытыми с 24 февраля 2022 года. Ранее обсуждалось возобновление работы авиагавани Краснодара, но Минобороны запретило снимать запрет на прием гражданских самолетов.