Главный тренер «Флориды» прокомментировал замену Бобровского в провальном матче

Тренер «Флориды» Морис высказался о замене российского вратаря Бобровского

Главный тренер «Флориды Пантерс» Пол Морис прокомментировал замену российского вратаря Сергея Бобровского в провальном матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерс». Свое мнение он высказал в интервью телеканалу TSN.

«Он невероятно много играл в хоккей в этом плей-офф. Мой лимит для Боба — пять пропущенных шайб. Таково было мое решение», — сказал Морис.

Четвертый матч финала Кубка Стэнли в Эдмонтоне завершился разгромной победой хозяев льда со счетом 8:1. Бобровский был заменен после пятой пропущенной шайбы.

Счет финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент 3:1 в пользу «Флориды». До первого в истории клуба Кубка Стэнли «Пантерс» осталось выиграть один матч.