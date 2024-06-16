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НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
15:11, 16 июня 2024Спорт

Главный тренер «Флориды» прокомментировал замену Бобровского в провальном матче

Тренер «Флориды» Морис высказался о замене российского вратаря Бобровского

Фото: Sam Navarro / Reuters

Главный тренер «Флориды Пантерс» Пол Морис прокомментировал замену российского вратаря Сергея Бобровского в провальном матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерс». Свое мнение он высказал в интервью телеканалу TSN.

«Он невероятно много играл в хоккей в этом плей-офф. Мой лимит для Боба — пять пропущенных шайб. Таково было мое решение», — сказал Морис.

Четвертый матч финала Кубка Стэнли в Эдмонтоне завершился разгромной победой хозяев льда со счетом 8:1. Бобровский был заменен после пятой пропущенной шайбы.

Счет финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент 3:1 в пользу «Флориды». До первого в истории клуба Кубка Стэнли «Пантерс» осталось выиграть один матч.

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      Илья Костин
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