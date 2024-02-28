Среда обитания
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17:12, 28 февраля 2024Среда обитания

Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

Глобальное потепление привело к снижению веса рыбы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глобальное потепление создало новую угрозу для рыбохозяйства. Промысловая рыба начала недоедать и теряет вес, предупреждают японские ученые. Результаты исследования Токийского университета приводит журнал Fish and Fisheries (FAF).

Несмотря на рост популяции японских сардин и голавля, сама рыба за 14 лет наблюдений стала мельче. Снижение веса улова происходит волнообразно. Прежняя волна пришлась на 80-е. Тогда феномен объяснили тем, что вместе с численностью вида выросла и конкуренция за пищу.

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Кроме того, повышение температуры мирового океана влияет и на рацион сардины. Из-за климатической проблемы крупный планктон мельчает либо сменяется менее питательными медузами. Учитывать эти изменения необходимо прежде всего властям и представителям рыболовной промышленности, подчеркивают специалисты.

Ранее вылов воблы в астраханских реках предложили ограничить. Удить ее, согласно проекту, разработанному в Минсельхозе, в 2024 году можно будет лишь в конце апреля. Контролировать лов популярной рыбы законодателей побудили новые данные о ее популяции. Численность вида за последние 20 лет сократилась вдвое, а улов — в шесть раз. За всю историю наблюдений показатель снизился более чем в 130 раз.

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      Виктория Клабукова
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