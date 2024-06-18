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08:25, 18 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о продвижении российских военных

Марочко заявил об успешном продвижении ВС РФ на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продолжает успешное продвижение. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) демонстрируют успешное направление на купянском направлении. За минувшие сутки российские солдаты оттеснили украинских бойцов на ряде участков.

«Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперед. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные», — сообщил он.

Эксперт добавил, что в районе села Берестового российские бойцы улучшили свои позиции и заняли более выгодные для них рубежи. Кроме того, в селе Стельмаховка солдаты полностью уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета, в том числе с использованием Воздушно-космических сил (ВКС РФ).

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      Марина Совина
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