Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 14 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на купянском направлении

Марочко: ВС России активно продвигаются на купянском направлении
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате успешных боевых действий на купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются и отодвигают украинскую армию от границ Луганской народной республики. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Нашим ребятам удалось довольно-таки неплохо продвинуться в Стельмаховке, у нас есть успехи в районе Мясожаровки», — заявил военный.

Он добавил, что продвижение российских сил создает серьезную проблему для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки у Киева резервов.

Ранее стало известно, что российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после ракетной атаки на турбазе, где было расквартировано более 500 украинских солдат, начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше