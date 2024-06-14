В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на купянском направлении

Марочко: ВС России активно продвигаются на купянском направлении

В результате успешных боевых действий на купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются и отодвигают украинскую армию от границ Луганской народной республики. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Нашим ребятам удалось довольно-таки неплохо продвинуться в Стельмаховке, у нас есть успехи в районе Мясожаровки», — заявил военный.

Он добавил, что продвижение российских сил создает серьезную проблему для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки у Киева резервов.

Ранее стало известно, что российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после ракетной атаки на турбазе, где было расквартировано более 500 украинских солдат, начался пожар.