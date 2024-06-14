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15:33, 14 июня 2024Бывший СССР

Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

Лебедев: российские военные поразили расположение ВСУ на побережье в Очакове
Военный порт Очакова

Военный порт Очакова. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Николаевской области российские военные поразили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на побережье в Очакове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза "Очаков", гостиница "Фотон" и военный порт», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Как уточнил Лебедев со ссылкой на местных жителей, утром в пятницу в Очакове раздалась серия взрывов. После этого на турбазе, где располагались порядка 500 бойцов ВСУ, начался пожар, который долго не удавалось потушить.

Он также рассказал, что в гостинице «Фотон» проживали украинские военные подводники, с которыми работали британские инструкторы. Лебедев подчеркнул, что на побережье Очакова вход для мирных граждан запрещен.

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      Екатерина Грищенко
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