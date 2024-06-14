Лебедев: российские военные поразили расположение ВСУ на побережье в Очакове

В Николаевской области российские военные поразили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на побережье в Очакове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза "Очаков", гостиница "Фотон" и военный порт», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Как уточнил Лебедев со ссылкой на местных жителей, утром в пятницу в Очакове раздалась серия взрывов. После этого на турбазе, где располагались порядка 500 бойцов ВСУ, начался пожар, который долго не удавалось потушить.

Он также рассказал, что в гостинице «Фотон» проживали украинские военные подводники, с которыми работали британские инструкторы. Лебедев подчеркнул, что на побережье Очакова вход для мирных граждан запрещен.