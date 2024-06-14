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14:10, 14 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Хмельницкой области

РИА Новости: российские военные ударили по объектам ВСУ в Староконстантинове
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, первый удар был нанесен 14 июня после 2 часов ночи в районе военного аэродрома. «Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры», — уточнил он.

Еще два удара были нанесены после 3 часов ночи по складам на железной дороге «Староконстантинов-2» рядом с аэродромом. Лебедев добавил, что местные жители сообщали о сильном взрыве и большом выбросе пламени.

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      Алевтина Запольская
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