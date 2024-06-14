Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

РИА Новости: ВС РФ ударили по объекту в районе аэропорта Жуляны в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России ударили по военному объекту у аэропорта Жуляны в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он также рассказал, что проезд в сторону авиагавани давно закрыт для мирных жителей. По данным Лебедева, через блокпост постоянно проезжают «дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны».

Целью удара, вероятно, были установки Patriot в районе Жулян. «Там, судя по всему, находились пусковые [установки] и радар американского ЗРК Patriot», — отмечает Telegram-канал «Военная хроника». Также сообщается об ударе «Кинжалами» по аэродрому Староконстантинов.

В украинской столице прозвучали взрывы

Утром 14 июня в Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. По данным издания «Общественное», первый взрыв в украинской столице прозвучал около 6 утра, в городе была объявлена воздушная тревога. О взрывах также сообщалось около 10 утра. Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о том, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). Ракетная опасность также объявлялась на всей территории Украины.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», удары ВС России наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и баллистическими ракетами комплекса «Искандер».

Между тем власти Хмельницкой области заявили о сложностях с тушением пожара на объекте инфраструктуры. Возгорание произошло в результате взрывов, однако о каком именно объекте идет речь и где он расположен, не уточнялось.

ВКС России ударили по ключевым аэродромам Украины

Как сообщалось, российские военные в ночь на 14 июня нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. Указывалось, что ночная атака ВКС, в том числе силами стратегической авиации, была нацелена на ключевые украинские аэродромы.

Источники военных корреспондентов отметили, что незадолго до этого в регионах работали российские беспилотники.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что в ночь на 14 июня ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ на Украине. Ракетоносцы Ту-95МС и ударные дроны атаковали ряд объектов. Отмечалось, что ракетная атака длилась полтора часа, атака дронами — более пяти часов.