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10:08, 14 июня 2024Бывший СССР

ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

ВКС России нанесли удары по аэродромам ВСУ под Киевом и в Полтавской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 14 июня нанесли удар по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Ночная атака ВКС (Воздушно-космических сил России — прим. «Ленты.ру»), в том числе силами стратегической авиации, была нацелена на ключевые аэродромы Украины», — говорится в публикации.

Так, удар был нанесен российскими войсками по объектам под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. По информации «Военной хроники», предварительно в регионах отработали российские беспилотники.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в Киевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы. Один из них произошел недалеко от столицы. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории всей страны.

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      Екатерина Грищенко
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