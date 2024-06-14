В двух регионах Украины произошли взрывы

В Киевской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что один из взрывов прозвучал недалеко от украинской столицы. Кроме того, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Ночью 14 июня о попытках атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали губернаторы российских регионов. Так, в Ростовской области часть жителей Морозовского района региона осталась без света из-за удара беспилотниками. В Курской области власти сообщали о пяти сбитых летательных аппаратов. В Воронежской области под удар попала нефтебаза в Лисинском районе. Дронам удалось нанести незначительные повреждения резервуарам с топливом. Взрыв, помимо того, произошел на окраине Шебекино в Белгородской области — других подробностей об этом не сообщалось.