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04:33, 14 июня 2024Россия

Дроны повредили резервуары нефтебазы в российском регионе

Гусев: дроны повредили резервуары нефтебазы в Лисинском районе, пострадавших нет

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотные летательные аппараты попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале, уточнив, что дронам удалось нанести незначительные повреждения резервуарам с топливом.

«Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал Гусев.

По словам губернатора, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Объект осматривается на предмет других повреждений, специалисты ликвидируют последствия атаки.

Также, по информации Гусева, больше на текущий момент угрозы со стороны атаки БПЛА в регионе нет.

Ранее сообщалось, что в Курской области в ночь на 14 июня активировали работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Врио губернатора российского региона Алексей Смирнов призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и беспилотников.

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      Александра Синицына
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