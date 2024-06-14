В российском регионе активировали работу ПВО

Смирнов: в Курской области работает ПВО, не приближайтесь к обломкам ракет

В Курской области в ночь на 14 июня активировали работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, призвав жителей не приближаться к обломкам ракет и беспилотников.

«Трогать их нельзя, они могут нанести вред», — предупредил Смирнов. Он попросил сообщать о подобных находках по номеру 112.

11 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали девять населенных пунктов в Курской области. В течение дня обстрелы велись по селам Горналь (там из-за взрывного устройства начался пожар), Гуево, Свердликово, Сергеевка и Волфино, а также по деревне Елизаветовка и поселку Теткино.