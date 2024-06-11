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20:18, 11 июня 2024Россия

ВСУ за день атаковали девять населенных пунктов в российском регионе

ВСУ за день атаковали девять населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали девять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение дня обстрелы велись по селам Горналь, Гуево, Свердликово, Сергеевка и Волфино, а также по деревне Елизаветовка и поселку Теткино.

В селе Горналь с коптера сбросили взрывное устройство, которое вызвало возгорание в нежилом домовладении.

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Локоть Рыльского района, деревни Успеновки Кореневского района, села Горналь Суджанского района. Обошлось без пострадавших», — написал чиновник.

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Помимо того, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах региона ликвидировали и обезвредили восемь дронов противника.

В этот же день неопознанный беспилотник заметили в дагестанском городе Каспийск. Его полет сняли местные жители. На кадрах видно, как дрон самолетного типа некоторое время летал над городом. В один момент БПЛА выпустил парашют и начал снижаться.

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      Никита Абрамов
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