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19:04, 11 июня 2024Россия

Неопознанный беспилотник с парашютом в небе над Дагестаном сняли на видео

В Каспийске местные жители сняли на видео неопознанный дрон с парашютом

В Дагестане очевидцы сняли на видео неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Каспийске. Судя по видео, беспилотник самолетного типа некоторое время летал над городом. В один момент БПЛА выпустил парашют и начал снижаться.

Официальных комментариев властей, а также информации о принадлежности летательного аппарата, пока нет.

В ночь на 8 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) впервые уничтожили беспилотник самолетного типа над Северной Осетией. Всего за ночь, по данным Минобороны, было перехвачено 25 БПЛА. Их обезвредили в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.

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      Никита Абрамов
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