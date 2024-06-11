Неопознанный беспилотник с парашютом в небе над Дагестаном сняли на видео

В Каспийске местные жители сняли на видео неопознанный дрон с парашютом

В Дагестане очевидцы сняли на видео неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Каспийске. Судя по видео, беспилотник самолетного типа некоторое время летал над городом. В один момент БПЛА выпустил парашют и начал снижаться.

Официальных комментариев властей, а также информации о принадлежности летательного аппарата, пока нет.

В ночь на 8 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) впервые уничтожили беспилотник самолетного типа над Северной Осетией. Всего за ночь, по данным Минобороны, было перехвачено 25 БПЛА. Их обезвредили в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.