Украинский дрон впервые уничтожен над Северной Осетией

Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Северной Осетией

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, попытка атаки была совершена примерно в 8:40 по московскому времени. Уточняется, что в ходе атаки применялся дрон самолетного типа. Других подробностей не приводится.

РБК уточняет, что в этом регионе беспилотник сбили впервые.

Всего за ночь с 7 на 8 июня система ПВО перехватила и уничтожила 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что беспилотники были обезврежены в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.