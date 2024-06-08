Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 8 июня 2024Россия

Украинский дрон впервые уничтожен над Северной Осетией

Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Северной Осетией

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, попытка атаки была совершена примерно в 8:40 по московскому времени. Уточняется, что в ходе атаки применялся дрон самолетного типа. Других подробностей не приводится.

РБК уточняет, что в этом регионе беспилотник сбили впервые.

Всего за ночь с 7 на 8 июня система ПВО перехватила и уничтожила 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что беспилотники были обезврежены в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского. Как проходит работа по выявлению активов украинских олигархов?

      Сафонов оценил информацию о запрете выезда из России для трансфера в ПСЖ

      Названо число остающихся в больницах пострадавших во время теракта в «Крокусе»

      Выпустившего на линию неисправный трамвай в Кемерово мастера арестовали

      Пушилин назвал удары Киева по Луганску и Херсонской области терактами

      Украинский дрон впервые уничтожен над Северной Осетией

      В ДНР рассказали о вынужденных шагах ВСУ из-за наступления России под Харьковом

      Сальдо назвал ответственных за разрушение Каховской ГЭС

      Назван человек важнее Байдена для поддержки Зеленского

      Нутрициолог рассказала россиянам о причинах появления целлюлита

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше