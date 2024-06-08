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07:47, 8 июня 2024Россия

Российское ПВО уничтожило 25 украинских беспилотников за ночь

Минобороны: за ночь система ПВО уничтожила и перехватила 25 БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За минувшую ночь система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 25 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что беспилотники были обезврежены в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.

Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.

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      Евгений Силаев
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