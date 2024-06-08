Беспилотник застрял в окне жилого дома в российском регионе

Губернатор Гладков: беспилотник застрял в окне жилого дома в Малиновке

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал. В момент атаки в доме никого не было», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что специалисты работают над обезвреживанием беспилотника.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

