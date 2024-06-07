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14:12, 7 июня 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением Путина на ПМЭФ

Минобороны России: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам соообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Путин примет участие в пленарной сессии, которая состоится в пятницу, 7 июня. Его выступление запланировано после 14.00 по московскому времени. Модератором дискуссии выступит политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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