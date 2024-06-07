ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением Путина на ПМЭФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам соообщили в Минобороны.
Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Путин примет участие в пленарной сессии, которая состоится в пятницу, 7 июня. Его выступление запланировано после 14.00 по московскому времени. Модератором дискуссии выступит политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов.