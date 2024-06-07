В Кремле назвали модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Песков: модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет политолог Караганов

Модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, начало сессии ожидается после 14:00. Помимо Путина, на пленарном заседании выступит президент Боливии Луис Арсе и глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва, с которыми 6 июня у российского лидера «состоялись очень продуктивные переговоры».

Ранее Песков сообщил, что главной темой выступления Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет российская экономика. Он подчеркнул, что президент традиционно в своих выступлениях делает ней акцент. При этом представитель Кремля подчеркнул, что дальнейшая дискуссия уйдет в тему политэкономии.

ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».