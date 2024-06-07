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10:51, 7 июня 2024Экономика

Стала известна главная тема речи Путина на ПМЭФ

Песков: речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена экономике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стала известна главная тема речи президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам секретаря главы государства Дмитрия Пескова, его выступление главным образом будет посвящено экономике, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что президент традиционно в своих выступлениях делает акцент на этой теме. «Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — подчеркнул он.

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При этом секретарь Путина спрогнозировал, что дальнейшая дискуссия уйдет в тему политэкономии. Он объяснил, что в современном мире все упирается именно в политэкономию, а чистой политики или чистой экономики больше не существует.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что ПМЭФ в 2024 году посетили участники из более чем 136 государств и регионов. Глава города заявил, что рад такому числу гостей из разных стран, и назвал количество посетителей небывалым. По словам Беглова, люди проявили смелость и мужество, приехав на форум несмотря на давление и «страшилки».

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