Число участников ПМЭФ назвали небывалым

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: на ПМЭФ приехали более 136 стран и регионов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетили участники из более чем 136 государств и регионов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города заявил, что рад такому числу гостей из разных стран, и назвал количество посетителей небывалым. По словам Беглова, люди проявили смелость и мужество, приехав на форум несмотря на давление и «страшилки».

Губернатор напомнил, что при проведении первого ПМЭФ 27 лет назад многие думали, что мероприятие останется небольшим и региональным. Однако представители власти и бизнеса приезжают в Петербург, потому что считают РФ надежным партнером, объяснил он. На форуме участники могут познакомиться с потенциальными партнерами, оценить продукцию и заключить соглашения, добавил он.

Так, на стенде Санкт-Петербурга акцент в экспозиции сделан на развитии промышленности, в том числе, фармацевтики. «За последние каких-то 4,5 года мы построили 14 заводов. И та продукция, которая сегодня производится на наших фармзаводах, она востребована во всем мире, конкурентоспособна, она качественна и, самое главное, она по цене хорошая для этих стран», — подчеркнул Беглов.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе ПМЭФ заявил, что Западу не удалось поставить на колени российскую экономику. «Санкционная политика Европейского союза полностью провалилась», — подчеркнул глава МИД, назвав решения ЕС абсолютно неудачным набором мер.