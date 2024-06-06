Санкционную политику Евросоюза назвали провалом

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции Евросоюза против России провалились

Западу не удалось поставить на колени российскую экономику. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Санкционная политика Европейского союза полностью провалилась», — подчеркнул глава МИД. Сийярто также назвал решения ЕС абсолютно неудачным набором мер.

По мнению дипломата, антироссийские ограничения стали провалом, так как не помогли приблизиться к миру. «Вместо санкций нам нужны консультации. Мы должны разговаривать. На поле боя нет решения», — призвал Сийярто.

Ранее Сийярто говорил, что Венгрия не готова отказываться от закупки в России нефти и газа. Страна руководствуется рациональными доводами, а не политическими заявлениями, дал понять он. При этом дипломат указал, что на Венгрию оказывается геополитическое и идеологическое давление.