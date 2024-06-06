Одна страна пообещала не отказываться от России из-за давления Запада

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не откажется от поставок нефти и газа из РФ

Венгрия не будет следовать воле западных стран и отказываться от поставок энергоресурсов из России. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Страна не готова отказываться от закупки в РФ нефти и газа, предупредил Сийярто. Принимая такое решение, Венгрия руководствуется рациональными доводами, а не политическими заявлениями, дал понять он. При этом дипломат указал, что на страну оказывается геополитическое и идеологическое давление.

Ранее венгерский министр призвал как можно скорее начать мирные переговоры по Украине. Без этого риск эскалации с каждым днем будет расти, выразил уверенность он. Спикер предупредил, что Будапешт не станет участвовать в операциях НАТО против России. Такой позиции страна придерживалась с самого начала, напомнил он.

Также 6 июня Сийярто заявил о невозможности запретить ему участвовать в ПМЭФ. Дипломат отметил, что не является тем человеком, «которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя».

