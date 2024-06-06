Глава МИД Венгрии заявил о невозможности запретить ему участвовать в ПМЭФ

Сийярто: я не тот человек, которому можно запретить участвовать в ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ему невозможно запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и других мероприятиях, проходящих в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя», — сказал дипломат.

Сийярто также подчеркнул, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться. По его словам, Будапешт не способен себя обеспечить энергоресурсами и вопрос отношений с Москвой на данном направлении, «является не политическим, а математическим».

Ранее на полях ПМЭФ Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против России. «Мы не будем участвовать в поставках вооружений, в тренировке, в финансировании [Вооруженных сил Украины]. Это наша открытая позиция, которую мы заявили с самого начала конфликта», — напомнил дипломат.