Глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине

Сийярто в ходе ПМЭФ: переговоры по Украине должны начаться немедленно

Мирные переговоры для немедленного прекращения конфликта на Украине должны начаться сейчас, в случае промедления и продолжения российско-украинского конфликта с каждым днем будет расти риск эскалации. Об этом в ходе ПМЭФ заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня», — призвал венгерский министр.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в операциях НАТО против России. «Мы не будем участвовать в поставках вооружений, в тренировке, в финансировании [Вооруженных сил Украины]. Это наша открытая позиция, которую мы заявили с самого начала конфликта», — напомнил он.