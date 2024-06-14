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05:56, 14 июня 2024Россия

Часть жителей российского региона осталась без света из-за атаки БПЛА

Губернатор Голубев: электроснабжение Морозовского района нарушено из-за БПЛА
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Часть жителей Морозовского района Ростовской области осталась без света в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Василий Голубев.

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение», — написал губернатор, уточнив, что в зону отключения попали несколько населенных пунктов.

В настоящее время принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области. Перед этим жители Ростова-на-Дону рассказали, что слышали два громких взрыва в небе.

Вечером 13 июня на окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв. Как сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. В результате инцидента оказались повреждены десять домовладений и один автомобиль.

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      Марина Совина
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