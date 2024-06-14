В небе над российским городом произошли взрывы

Взрывы произошли в небе над Ростовом-на-Дону, предварительно, сработала ПВО

Взрывы произошли в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что слышали два громких взрыва были слышны около 2:00 в ночь на пятницу, 14 июня, также в небе была видна яркая вспышка.

В данный момент информация о разрушениях и пострадавших в российском городе не поступала. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.

Вечером 13 июня на окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв. Как сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. В результате инцидента оказались повреждены десять домовладений и один автомобиль.

