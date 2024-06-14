Массовую атаку дронов отразили в российском регионе

Голубев: силы ПВО отразили массовую атаку дронов в Ростовской области, жертв нет

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области. По предварительной информации, обошлось без жертв, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

Ранее сообщалось, что на окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв. В результате инцидента оказались повреждены десять домовладений и один автомобиль, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого власти Владимирской области раскрыли подробности попытки атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертв и пострадавших в результате нападения нет.